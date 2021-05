Il CEAS Parchi Emilia Centrale si rende disponibile a co-progettare attività educative con le istituzioni scolastiche del proprio territorio, in riferimento al "Piano scuola estate 2021" emanato dal Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, le cui domande di finanziamento scadono il 21 maggio.

Il Piano, che individua risorse finanziarie per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, rappresenta un'importante opportunità per le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, le quali possono attivare per l'imminente estate azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità a seguito della pandemia, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale.

In particolare, in riferimento a quanto esposto nel Piano, il CEAS ritiene di poter contribuire a supportare le fasi "1. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazioni", in rapporto ad attività di approfondimento legate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali e "2. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e dalla società", in rapporto ad attività legate all'ambiente e alla sostenibilità ed iniziative per l'educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva.

Le risorse, le modalità di utilizzo e gli obiettivi del piano sono disponibili sul sito del Ministero al link: https://www.istruzioneer.gov.it/2021/04/28/piano-scuola-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio/.

Per informazioni e proposte:

Claudia Piacentini, Centro Educazione alla Sostenibilità-CEAS Parchi Emilia Centrale

tel.0536 72134 int. 6 - 337 1486039; e-mail:claudia.piacentini@parchiemiliacentrale.it