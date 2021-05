Il Parco delle Orobie Valtellinesi propone un'estate ricca di escursioni. Queste sono organizzate per gradi di difficoltà: da quelle adatte a tutti fino alle escursioni impegnative per esperti, in compagnia delle guide del Parco. Per partecipare alle escursioni e alle attività è previsto l'obbligo della prenotazione da effettuare telefonicamente al numero indicato nel volantino nella scheda corrispondente all'escursione prescelta. Il programma delle escursioni potrà subire variazioni in base alle condizioni ambientali e meteorologiche.

Qui puoi leggere il calendario dell'estate 2021