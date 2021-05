Domenica 16 maggio 2021 Presentazione progetto

APRE A CASCINA BRERO IL BOSCO DI CLOE PER BIMBI DA 3 A 6 ANNI, ISPIRATO AI WALDKINDERGARTEN ("ASILO NEL BOSCO")

Dal prossimo settembre apre a Cascina Brero "Il Bosco di Cloe" per bambini e bambine da 3 a 6 anni, con l'obiettivo di far vivere sin dall'infanzia un'esperienza continuativa di immersione nella natura tra i boschi dell'area regionale i prati attrezzati dei percorsi sensoriali NAT.SENS , favorendo un sano sviluppo psicofisico.

Negli ultimi anni in Italia sono fiorite numerose realtà di outdoor education, ispirate ai waldkindergarten ("asilo nel bosco") nati nel nord Europa, questa sarà una delle prime all'interno di un parco regionale. Guide escursionistiche ambientali ed educatori prima infanzia accoglieranno i bimbi la mattina a Cascina Brero (in via Vittorio Scodeggio a Venaria Reale), dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, per imparare a vivere nella natura e a relazionarsi tra loro. Tutte le attività si svolgeranno grazie all'utilizzo di materiali semplici come rami, foglie e sassi, che oltre ad essere "ambientalmente sostenibili", stimolano lo sviluppo della creatività.

Domenica 16 maggio alle 15.00 e alle 17.00 si terrà la presentazione a Cascina Brero.

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it