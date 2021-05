Giovedì 20 maggio 2021, ore 17.00 - piattaforma zoom

In questa occasione il Gruppo di San Rossore invita a una riflessione su:

"La natura è in pericolo: cosa possiamo fare per contribuire a salvarla".

Il libro di Giuliano Tallone ci aiuta a valutare il ruolo che alla conservazione della natura viene attribuito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza inviato dall'Italia alla Commissione Europea il 30 aprile scorso.



Presiede

Renzo Moschini

Introduce

Carlo Alberto Graziani

Intervengono con l'Autore

Valter Giuliano

Gianfranco Bologna

Giorgio Boscagli

Mario Libertini

Ippolito Ostellino

Gianfranco Tamburelli

Maurilio Cipparone

Cesare Lasen

Stefano Maestrelli

Francesco Cancellieri

Oreste Giorgetti

Dibattito

Conclude

Luigi Piccioni



https://us02web.zoom.us/j/86971035746?pwd=MlFjOWNKUzdaRWVKMUYwSVpCcXlRZz09

ID riunione: 869 7103 5746 - Passcode: 224314