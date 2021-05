Sapete perché il 24 maggio è una giornata importante?

E' la Giornata Europea dei Parchi!

"RESPIRO NEI PARCHI, RESPIRO DEI PARCHI"

è il tema dedicato di quest'anno. L'intenzione è quella di far ritrovare un equilibrio tra uomo e natura, considerando il ruolo fondamentale che i parchi hanno in questo. L'evento coinvolge le aree protette nelle giornate del 21-22-23 maggio, attraverso delle iniziative apposite. Molte di queste saranno ancora online a causa della pandemia in corso.

Ma conoscete la sua origine?

Questa data richiama il giorno di istituzione del primo parco nazionale europeo, avvenuto nel 1909 in Svezia. Circa 15 anni dopo, anche in Italia sono stati fondati i primi parchi nazionale: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo.

Leggete qui per rimanere aggiornati sugli eventi