Se non hai ancora progetti per questa estate guarda cosa propone il Parco Monte Barro, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi. Rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a partire dal 14 giugno.

Tra attività manuali, di fantasia, laboratori e giochi i bambini si divertono e imparano in gruppo o da soli con sfondo le meraviglie che ci offre la natura.

Quest'anno la maggior novità è alternare quelle che sono le attività naturalistiche con dei laboratori archeologici pensati per ripercorrere la storia del territorio.

