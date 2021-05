Passeggiata gratuita alla ricerca delle erbe spontanee e cooking lab

Ritorna la rassegna regionale Fattorie Aperte 2021!

Domenica 23 maggio alle ore 16 dalla Corte di Giarola, nel Parco del Taro, si parte per una semplice passeggiata alla ricerca di erbe per poi concludere con un laboratorio di cucina!

Spesso considerate "erbacce", le piante spontanee dei nostri prati costituiscono un vero patrimonio da conoscere e conservare. In cucina, in medicina e in cosmesi, sono tanti gli usi delle piante, ormai in parte dimenticati o in parte ancora da scoprire. Una passeggiata pomeridiana tra boschi ripariali, terrazzi fluviali e prati aridi, seguendo il corso del fiume Taro, ci porterà a conoscere proprietà, usi e curiosità di erbe e frutti selvatici.

Al termine della passeggiata, cooking lab tematico presso "Agrilab Giarola", il nuovo laboratorio di educazione agroalimentare dei Parchi del Ducato. Cucineremo insieme semplici piatti insaporiti dal gusto delle erbe selvatiche secondo le tradizioni enogastronomiche locali.

Con

Elena Fabbi - erborista

Elena Hamisia – naturalista e guida ambientale escursionistica

Luca Di Serio – chef

ORARIO: dalle 16 alle 19

PARTECIPANTI: Max 16 partecipanti adatta anche ai bambini dai 10 anni.

Organizzato da ESPERTA Srl SB

L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 0521-803017 - 347 4018157

La rassegna Fattorie Aperte continua con uno spettacolo teatrale per bambini domenica 30 maggio: Fattorie Aperte in Corte