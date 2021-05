Domenica 23 maggio dalle 15.30 nella Riserva dei Ghirardi

Laboratorio artistico per adulti. Pomeriggio di Disegno naturalistico dal vero, con Maria Elena Ferrari, artista naturalista e carnettista, per racchiudere in un Taccuino con schizzi e appunti disegnati l'arrivo della primavera, con i suoi verdi e le delicate fioriture! Il materiale sarà a carico dei partecipanti, l'elenco verrà fornito al momento dell'iscrizione (indicativamente acquerelli e matita).

Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto alla stagione, che in montagna può essere molto variabile. Attività all'aperto.

Contributo: 25 € a partecipante.

Orario: dalle 15.30 alle 18

Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (Parma).

Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccdentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093. Norme COVID comunicate agli iscritti.