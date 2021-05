appuntamenti dal 20 al 23 maggio 2021

Un altro week end ricco di iniziative ci aspetta ai Parchi Reali!

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Giovedì 20 maggio 2021

ORE 17.30 PRESSO CASICNA BRERO "Le Api di Cascina Brero"

In occasione della Giornata mondiale delle api

Venerdì 21 maggio 2021

ORE 19.00 PRESSO INGRESSO PONTE VERDE "Tavolozza di Colori".

Passeggiata per famiglieSabato 22 maggio 2021

ORE 18.00 PRESSO CASCINA BRERO "A passo di Fitwalking".

Camminata nel Parco La Mandria



ORE 19.00 PRESSO INGRESSO CASCINA BRERO "La notte è piccola".

Passeggiata rivolta alle famiglie

Domenica 23 maggio 2021

ORE 9.30 PRESSO CASCINA BRERO "Natura Experience".

Forest Bathing

ORE 10.30 PRESSO CASCINA BRERO "Dove si è nascosta la volpe Nina?".

Attività dedicata ai più piccoli

ORE 10.30 PRESSO CASCINA BRERO "Foresta in punta di piedi".

Percorso sensoriale a piedi nudi



ORE 15.00 PRESSO CASCINA BRERO "Orientabrero".

Orienteering fotografico.

ORE 15.30 PRESSO CASCINA BRERO "Idee regalo per Te".

Una tisana insieme

Per tutto il week end:

DALLE ORE 10 A CHIUSURA PARCO: APERTURA DEL CENTRO VISITE DI CASICNA BRERO CON TANTISSIME ATTIVITA'

PARTENZE ORE 11,00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* Trenino Interparco

(*priorità per gruppi) da piazza della repubblica fronte Reggia di Venaria Reale e cinque minuti dopo seconda partenza da ingresso Ponte Verde del Parco di Venaria

Costo € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni e gruppi - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

DOMENICA 23/05 CON LA MANDRIA ADVENTURE ALLE 10.30 PARTENZA DA DRUENTO "LE MERAVIGLIE DEL PARCO LA MANDRIA". Prenotazione obbligatoria a La Mandria Adventure: prenotazioni@lamandriaadventure.it Cell: 351 5857222

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA DI CASCINA VITTORIA

Per scoprire il Parco a contatto con la Natura grazie alle attività a cavallo e in carrozza della Cascina Vittoria. Attività con possibilità di interazione con questi magnifici animali!

NOLEGGI BICICLETTE

- RENT BIKE LA MANDRIA: TUTTA LA SETTIMANA DALLE 10 ALLE 20 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 19) 011/4993333

- CASCINA OSLERA TUTTA: LA SETTIMANA DALLE 9 ALLE 19 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 18) 366/4994250

RISERVA NATURALE DEL MONTE LERA

Domenica 23 maggio 2021

ORE 8.00 PRESSO L'AREA CAMPER DI VARSELLA "TREKKING AL MONTE LERA"

Un'occasione unica ed imperdibile per poter visitare la Riserva Naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera!

Le attività di visita guidata hanno tutte prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato la prenotazione si effettua contattando l'Ufficio Informativo Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 9-12/14-17

sabato ore 9-13/14-17

domenica ore 9-13/14-17.30