Fattorie Aperte e Giornata Mondiale della Biodiversità

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 le famiglie saranno condotte da una guida e sarà presente un educatore che realizzerà una lettura animata per raccontare il fiume Trebbia. Il ritrovo è Malpaga, Calendasco (PC). Iniziativa gratuita adatta a famiglie con bambini dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria via email officina.ambientale@eurekacoop.it oppure telefonando al numero 3298507198.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità sabato 22 maggio dalle 15 alle 18 si terrà una passeggiata molto interessante. La parola biodiversità è sulla bocca di tutti, ma sappiamo davvero cosa significa? Accompagnati da Guido Sardella, coordinatore della Riserva dei Ghirardi, in cerca del significato di questa parola, attraverso boschi, prati, torrenti, incontrando animali, piante, funghi ognuno dei quali aggiungerà un pezzetto a questo misterioso e incredibile puzzle. Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it ; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Pomeriggio di Disegno naturalistico dal vero, con Maria Elena Ferrari, artista naturalista e carnettista, per racchiudere in un Taccuino con schizzi e appunti disegnati l'arrivo della primavera, con i suoi verdi e le delicate fioriture! Il materiale sarà a carico dei partecipanti, l'elenco verrà fornito al momento dell'iscrizione (indicativamente acquerelli e matita). Attività all'aperto presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (Parma). Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccdentale.it ; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.

Una passeggiata pomeridiana tra boschi ripariali, terrazzi fluviali e prati aridi, seguendo il corso del fiume Taro, ci porterà a conoscere proprietà, usi e curiosità di erbe e frutti selvatici. Al termine della passeggiata, cooking lab tematico presso "Agrilab Giarola", il nuovo laboratorio di educazione agroalimentare dei Parchi del Ducato. Cucineremo insieme semplici piatti insaporiti dal gusto delle erbe selvatiche secondo le tradizioni enogastronomiche locali. Orario: dalle 16 alle 19. Attività gratuita e adatta ad adulti e bambini dai 10 anni. Prenotazioni obbligatorie contattando Esperta Srl SB ai numeri telefonici tel. 0521-803017 oppure 347 4018157.

È stato un piacere accogliere in visita, lunedì 17 maggio, al nostro Centro Parco Corte di Giarola l'Onorevole Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati. È stata un'occasione per parlare del ruolo delle Aree Naturali Protette, regionali e nazionali, per la salvaguardia della biodiversità e la promozione dello sviluppo sostenibile, anche alla luce degli obbiettivi e delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.