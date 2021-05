Questa è la settimana della biodiversità e per questa occasione la Fondazione Darefrutto organizza "Passeggiare nella natura" alla Tenuta San Marzano Mercurina di Pieve del Cairo (PV).

La Fondazione Darefrutto è un'organizzazione senza scopo di lucro, nata per promuovere la cultura per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale naturalistico e ambientale. Per saperne di più cleggi qui

Per leggere il programma e prenotazione clicca qui