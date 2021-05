Ogni anno, Regione Lombardia con la collaborazione di ERSAF, FLA, l'Ufficio Scolastico Regionale e Area Parchi, organizza un concorso rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado che, durante l'anno scolastico effettuano una visita in un'area protetta di Lombardia.

Le classi che aderiscono al concorso devono realizzare un elaborato che racconti l'esperienza fatta in natura.

Per l'anno scolastico 2019- 2020 il concorso aveva come titolo Semi, Ambasciatori di biodiversità. A causa dell'emergenza sanitaria, si è deciso di prorogare la scadenza dell'invio degli elaborati per dicembre 2020.

A febbraio una commissione regionale si è riunita e ha decretato i vincitori che sono stati premiati con una cerimonia online il 17 maggio scorso.

Ecco i vincitori!

CATEGORIA BABY

Menzioni

Scuola Primaria Kennedy - IC di Bresso. Classe 2°B. Elaborato "La fata pasticciona"

Scuola Primaria di Turbigo - IC Don Milani. Classi 2°A-B-C-D. Elaborato: " Semi, custodi di vita"

2°classificato

Scuola dell'Infanzia di Niardo - IC F.Tonolini di Breno. Sezione unica. Elaborato "Amica Terra"

1° classificato ex equo

Scuola Primaria L.Settembrini di Varese. Classe 1. Elaborato "Penelope e l'albero di mele"

Scuola Primaria L.Settembrini di Varese. Classe 2. Elaborato "Muoviti! Muoviti!" Premio speciale FLA

Scuola Primaria di Villa d'Ogna - IC Clusone. Classe 1. Elaborato: "Semi da preservare"

CATEGORIA BOY AND GIRL

Menzioni

Scuola Primaria Don Gnocchi - IC Giovanni XXIII di Besana in Brianza. Classi 4 A- B.

Elaborato " I mestieri di un tempo"

2°classificato

Scuola Primaria di Ono San Pietro - IC PIetro da Cemmo di Capo di Monte. Classe unica. Elaborato:"Seminare, che esperienza!"

1°classificato

Scuola Secondaria di Primo grado Fondazione Istituto San Girolamo Emiliani. Classe 1°A.

Elaborato "Per un pugno di semi: il granoturco"

Premio speciale ERSAF

Scuola Primaria L.Settembrini di Varese. Classe 4. Elaborato "Al fuoco al fuoco!"

Scuola Secondaria di Primo Grado di Canneto sull'Oglio - IC Canneto sull'Oglio. Classe 1C. Elaborato: " Diario di un albero"

CATEGORIA TEENAGER

Menzioni

IIS L.Castiglioni di Limbiate. Classe 1AT. Elaborato:

Viaggio dal neolitico ad oggi alla riscoperta dei semi antichi

2°classificato

Centro Formazione Professoinale - Operatore PA Aldo Moro Fondazione Parmigiani di Valmadrera. Classe 2. Elaborato " Semi ambasciatori di biodiversità"

1°classificato

Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Mons.Luigi Vitali - plesso di Lierna. Classe 3. Elaborato:

" Alla scoperta di un'antica coltura: la patata bianca di Esino nell'agricoltura di montagna"

CATEGORIA GREEN GENERATION

Menzioni: Liceo Scientifico Lussana di Bergamo. Classe 3Q. Elaborato: "LOLU"

2°classificato: Liceo Scientifico G.Torno di Castano Primo. Classe 3A. Elaborato " Bioland"

1°classificato: Liceo Scientifico G.Torno di Castano Primo. Classe 3BLS. Elaborato "Semopoly"

MENZIONE INTERCATEGORIA

Progetto di interclasse IC Dedalo 2000 Gussola. Elaborato: "Mostri, quando la ramazza non serve"

Un grande applauso a tutti i vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato al concorso e alle aree protette che hanno guidato le classi nella stesura dell'elaborato.

Arrivederci all'anno prossimo!