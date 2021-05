Bioblitz Lombardia da casa mia

Manca poco tempo al termine dell'evento regionale Bioblitz Lombardia da casa mia, iniziato il 15 maggio!

Tale evento di citizien science ha lo scopo di cinvolgere direttamente la popolazione affinchè diventi parte attiva nel censimento e nella tutela della biodiversità di Lombardia.

Partecipare è semplice!

- Scarica sul tuo smartphone e registrati gratuitamente all'app INaturalist

- Aderisci al progetto "Bioblitzlombardiadacasamia2021"

- Durante una tua escursione, scatta una foto o registra un suono (sono ammesse solo specie animali, vegetali o funghi selvatici e non coltivati)

- Carica la tua osservazione nel progetto dell'app

-Prova ad identificare quello che hai immortalato...e se non riesci?

Non ti preoccupare!

Ci sono loro: gli esperti del Bioblitz Lombardia da casa mia!

- Daniela Meisina, uccelli, lepidotteri diurni, anfibi e rettili, mammiferi

- Paola Casale, flora

- Andrea Pasetti, funghi

- Roberta Valle, fiori e piante, farfalle, uccelli, mammiferi

- Paolo Trotti, mammiferi, uccelli, rettili e anfibi

- Valentina Merlotti, farfalle e uccelli

- Marco Siliprandi, uccelli

- Maurizio Valota, anfibi e uccelli

- Sonke Hardersen, farfalle diurne e libellule

- Marco Bardiani, ortotteri

- Gianluca Nardi, coleotteri

- Luciano Tei, funghi e flora

- Elisa Scancarello, mammiferi, anfibi, uccelli

- Matteo Barattieri, uccelli

- Graziano Cattaneo, piante, lepidotteri e ragni

- Alessandro Mazzoleni, uccelli, odonati, mammiferi e anfibi

- Silvio Cova, rettili, anfibi, ragni

- Anna Zappella, insetti

- Giuditta Corno, uccelli, anfibi, rettili, mammiferi e vegetazione arborea e arbustiva

- Anna Borghi, flora.

Cosa aspetti? Hai tempo fino alel 23.59 di oggi!