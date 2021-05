Narrazione teatrale per bambini

Fra i sassi del vecchio muro della stalla hanno costruito la loro casa cinque topolini. Quando i contadini abbandonano la fattoria e il granaio rimane vuoto, tocca ai cinque fratellini procurarsi le scorte per il lungo inverno. Chiamano a raccolta tutti gli animali della foresta che li aiutano a fare scorta di noci, nocciole e bacche appena prima che arrivi il lungo freddo.

Solo Federico, il più piccolo, sembra occupato a fare altro: non raccoglie ghiande come i suoi fratelli, ma fa scorta di colori, emozioni e sensazioni indispensabili per affrontare i momenti freddi e difficili. Sarà lui con le sue filastrocche a rendere "calda" la tana e ad accompagnare i fratelli fino alla primavera.

Tana! Sole libera tutti!

Narrazione teatrale a cura di Silvia Scotti, attrice e autrice di teatro per l'infanzia

L'iniziativa si terrà domenica 30 maggio 2021 presso la Corte di Giarola (Strada giarola- Collecchio PR) e sarà organizzata in due turni: 16,30 e 18,30

Per bambini dai 4 anni. Organizzato da Associazione UOT.

Prenotazione obbligatoria: 346 6716151 oppure info@associazioneuot.it

Le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria e organizzate nel rispetto della normativa Covid.