Durante la settimana appena conclusa (dal 15 al 23 maggio), si è svolto il BioBlitz Lombardia, l'evento di Citizen Scienze volto all'educazione naturalistica e scientifica.

Si è trattato della seconda edizione di un progetto nato l'anno scorso durante il lockdown, ovvero il BioBlitz Lombardia da casa mia.

I partecipanti sono stati invitati a caricare sulla piattaforma online iNaturalist foto, ma anche registrazioni, di specie selvatiche all'interno del progetto creato ad hoc per l'occasione.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di 19 parchi regionali (Adamello, Adda Nord, Campo dei Fiori, Colli di Bergamo, Grigna Settentrionale, Groane, Mincio, Monte Barro, Montevecchia e della Valle del Curone, Nord Milano, Oglio Nord, Oglio Sud, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Serio, Spina Verde, Valle Lambro, Valle del Ticino Lombardo), 4 riserve naturali (Bosco Fontana, Le Bine, Valpredina-Misma, Torbiere del Sebino) e 9 Associazioni e Enti del Terzo Settore (cooperativa sociale AstroNatura, cooperativa sociale Alchimia, cooperativa sociale Alkémica, Ass. Codibugnolo, cooperativa sociale Eliante, cooperativa sociale Koinè, Valle del Torrente Lura - Uniti per Natura, Legambiente di Varese, LOntàno Verde), oltre che l'Ostello Parco Monte Barro e CRAS e Centro Faunistico Parco Adamello.

L'affluenza è stata di: 102 persone che hanno inserito 4729 osservazioni di 1121 specie. Tra le più osservate troviamo:



Sambuco ( Sambucus nigra )

) Ape Europea ( Apis mellifera )

) Coccinella Arlecchino ( Harmonia axyridis )

) Robinia (Robinia pseudoacacia)

In attesa di vedervi ancora numerosi per l'appuntamento in presenza da venerdì 11 giugno (dalle 18) a domenica 13 giugno, cogliamo l'occasione di ringraziarvi per la passione e curiosità che avete dimostrato!

Il vostro lavoro è oro per la classificazione della biodiversità lombarda!

A presto