È online la pagina dedicata al Percorso Natura Secchia (uno dei "Percorsi natura" della Provincia di Modena) su questo sito al link: http://www.parchiemiliacentrale.it/riserva.fiume.secchia/percorso.natura.secchia.php.

Si tratta di una pagina descrittiva del lungo itinerario ciclopedonale (oltre 70 chilometri in fregio al fiume Secchia dalla località collinare del Pescale di Prignano fino al territorio di pianura del comune di Concordia, passando per Ponte Alto di Modena) con mappa interattiva e varie informazioni, tra cui i punti d'accesso, il grado di percorribilità e la situazione in tempo reale del Percorso, soggetto a frequenti smottamenti, allagamenti e altre criticità.

L'Ente Parchi Emilia Centrale intende far diventare questa pagina web il punto di riferimento per avere informazioni aggiornate sulla percorribilità, comprese le allerte meteo e le situazioni di rischio idraulico, ma anche per fare segnalazioni di eventuali problematiche riscontrate, dando così a tutti la possibilità di collaborare al miglioramento del Percorso. Per questo sono presenti i riferimenti telefonici ed e-mail. Inoltre, dalla pagina è possibile scaricare l'app "Sentieri Appennino" di Geomedia, che invia in tempo reale informazioni sul percorso.

Il Percorso Natura Secchia, molto "battuto" dagli escursionisti, è interamente pianeggiante, salvo i dislivelli di salita e discesa dai ponti e dagli argini fluviali; esso presenta fondo asfaltato nel primo tratto, per il resto è tutto su ghiaia naturale, stabilizzata o terreno compattato. In molti tratti il tracciato si sovrappone alla "Ciclovia del Parco" delle Casse di espansione del Secchia ed è in continuità al grande itinerario europeo Eurovelo 7. Inoltre è connesso con la ciclabile in sinistra Secchia dalla traversa di Castellarano a Villalunga attualmente in fase di completamento fino a Muraglione di Baiso verso sud e al centro Rubiera verso nord.