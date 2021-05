Il presidente Sammuri commenta la rotazione degli incarichi al Ministero della Transizione Ecologica

"Alla dott.ssa Maria Carmela Giarratano porgo, a nome della Federparchi, i migliori Auguri di buon lavoro per la nomina a responsabile del Dipartimento del MiTE per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo nell'ambito della riorganizzazione funzionale del Ministero. Con Lei abbiamo già avuto modo di collaborare proficuamente nel suo precedente incarico di Direttore della Direzione Generale Natura. Un sincero ringraziamento va anche al dott. Renato Grimaldi per il lavoro svolto sino ad oggi, ricco di impegno e competenza."

Lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri in merito alla rotazione degli incarichi presso il MiTE