Doppio evento per scoprire gli interventi in corso per la manutenzione del territorio, finale con agriaperitivo

Doppio evento per toccare con mano i primi risultati dei lavori del progetto integrato territoriale, un programma di interventi che coinvolge tutta la pianura dal Monte Pisano al mare. Dalla fitodepurazione ai filari alberati, una manutenzione attiva del territorio grazie alla collaborazione tra enti pubblici ed aziende agricole private con capofila il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la progettazione di GreenGea SnC. Un progetto capace di aggiudicarsi il finanziamento di 2,6 milioni di euro come primo classificato del bando PIT 2016 della Regione Toscana.

Mercoledì 26 maggio 'Sul tracciato del Fiume Morto': ritrovo alle 9 presso la Fattoria San Vito (Via Caprili 5 a Calci) per scoprire gli interventi in Valgraziosa. L'impianto fotovoltaico alla Fattoria San Vito; i ripristini idraulico ed ambientale delle sorgenti della Vicinaia e le alberature sul Rio della Tana a cura del Comune di Calci; gli scavi al Vallino dei Frati e un nuovo affluente per Rio la Tana grazie ai lavori del Consorzio 4 Basso Valdarno; il laghetto per la biodiversità dell'azienda agricola L'Olmetto; il corridoio ecologico lungo il Fiume Morto grazie a Comune di Pisa e Fattoria le Prata. Presso quest'ultima (via di Gello 81 Pisa), alle 12 world cafè a cura della Scuola Sant'Anna: discussione sugli interventi realizzati con il PIT dalle aziende e dagli enti, alle 13 agriaperitivo.

Venerdì 28 maggio 'Da Vecchiano a Coltano'. Ritrovo alle 8.30 presso l'impianto idrovoro "Massaciuccoli" (Via della Costanza Migliarino - Vecchiano). Viaggio lungo i canali della bonifica con i lavori di Consorzio 1 Toscana Nord; la vasca di laminazione per la regimazione e la sicurezza idraulica a cura del Comune di Vecchiano; la difesa dei campi dall'erosione e gli interventi per il paesaggio dell'azienda agricola Marco Del Sarto; le siepi ed il laghetto con finalità naturalistiche della Fattoria di Migliarino; gli interventi sul paesaggio e gli ecosistemi dell'azienda agricola Salvadori Furio; la funzionalità idraulica e la valenza naturalistica del laghetto dell'azienda agricola Stefanucci Ulisse. Alle 12.30 all'agriristoro "La taverna del grillo" (Strada Provinciale del Biscottino 3 Coltano), world cafè a cura della Scuola Sant'Anna: discussione sugli interventi realizzati con il PIT dalle aziende e dagli enti, a seguire aperitivo

Già programmati gli appuntamenti dei prossimi mesi 'Dalla bonifica di Vecchiano a San Rossore' (lunedì 6 settembre) e 'Da San Rossore a San Piero a Grado' (venerdì 24 settembre). Gli eventi si svolgono secondo le normative antiCovid: obbligatori mascherina e distanziamento.