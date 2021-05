Sapete che in Lombardia ci sono ben sei oasi?

Proprio così! Ognuna delle quali ha caratteristiche proprie da scoprire e vivere.

Non lontano dalle città si possono passare delle giornate tra il verde, i suoni e i profumi della natura.

Perfetto per chi ha voglia di riposare, per chi vuole passeggiare, scoprire nuovi luoghi e anche per i bambini.

Leggi qui e scegli quale oasi è più adatta a te!