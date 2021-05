appuntamenti dal 28 al 30 maggio 2021

Un altro week end ricco di iniziative ci aspetta ai Parchi Reali!

PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Sabato 29 maggio 2021

È con grande piacere che annunciamo la data di inaugurazione della nuova area umida, realizzata con il contributo del PSR 2014-2020, presso l'ex Fagianaia in Loc. Vicomanino, ora CountryHouse La Dimora di Artemide.

Il 29 maggio, in occasione della chiusura sperimentale della strada, sarà anche possibile scoprire il Parco di Stupinigi con due percorsi, sicuri, segnalati e fruibili liberamente durante tutta la mattinat,a e attività promozionali dalle 10 alle 12 presso l'area umida dedicate alle famiglie con le guide della Cooperativa Arnica!

Possibilità per tutti di partire dal Concentrico (sede Ente Parco: Viale Torino 4, Nichelino) dove al mattino troverete il Punto Informativo a disposizione e l'Alimentari Panacea per chi desidera prenotare e acquistare il cestino picnic!

Scopri maggiori dettagli della giornata e come partecipare: http://www.parchireali.gov.it/parco.stupinigi/iniziativa.php?id=86517

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Venerdì 28 maggio 2021

ORE 16.30 PRESSO CASCINA OSLERA "VITA IN CASCINA". Attività dedicata alle famiglie alla scoperta degli animali della Cascina

ORE 18.30 PRESSO CASCINA BRERO "PRESENTAZIONE GRATUITA DLE CENTRO ESTIVO BOSCO DI AVVENTURE! Partecipa per scoprire maggiori dettagli del Centro Estivo, visitare la Cascina Brero e conoscere le guide che accompagneranno i ragazzi in questa avventura! Si richiede adesione all'Ufficio informativo Parchi Reali

ORE 20.30 PRESSO CASCINA BRERO "VOCI NELLA NOTTE". Trekking serale alla scoperta del Parco, con guida naturalistica

Domenica 30 maggio 2021

ORE 10.00 PRESSO CASCINA BRERO "PASSEGGIATA CON L'ENTOMOLOGO". A spasso con il ricercatore. Attività dedicata agli adulti.

ORE 15.00 PRESSO CASCINA BRERO "PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI". A spasso con il ricercatore. Attività dedicata alle famiglie con bimbi

ORE 16.00 PRESSO CASCINA BRERO "METTI UN LIBRO IN CASCINA". Appuntamento letterario gratuito!

Il 30 maggio incontreremo Luca Iaccarino: gastronomo e giornalista, presenta il suo ultimo libro "Appetiti"

Per tutto il week end:

DALLE ORE 10 A CHIUSURA PARCO: APERTURA DEL CENTRO VISITE DI CASICNA BRERO CON TANTISSIME ATTIVITA'

PARTENZE ORE 11,00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* Trenino Interparco

(*priorità per gruppi) da piazza della repubblica fronte Reggia di Venaria Reale e cinque minuti dopo seconda partenza da ingresso Ponte Verde del Parco di Venaria

Costo € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni e gruppi - gratuito sotto i 3 anni)

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA DI CASCINA VITTORIA

Per scoprire il Parco a contatto con la Natura grazie alle attività a cavallo e in carrozza della Cascina Vittoria. Attività con possibilità di interazione con questi magnifici animali!

NOLEGGI BICICLETTE

- RENT BIKE LA MANDRIA: TUTTA LA SETTIMANA DALLE 10 ALLE 20 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 19) 011/4993333

- CASCINA OSLERA TUTTA: LA SETTIMANA DALLE 9 ALLE 19 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 18) 366/4994250

Le attività di visita guidata hanno tutte prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato la prenotazione si effettua contattando l'Ufficio Informativo Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 9-12/14-17

sabato ore 9-13/14-17

domenica ore 9-13/14-17.30