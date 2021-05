Parco naturale di Stupinigi 29/05/2021 ore 12.00

Gent.mi

con la presente siamo lieti di invitarvi alla conferenza stampa per l'inaugurazione della nuova Area Umida, realizzata con il contributo del PSR 2014-2020, che si terrà sabato 29 maggio alle ore 12.00 nel Parco Naturale di Stupinigi nei pressi della Ex Fagianaia reale e dell'attuale Country House Dimora di Artemide.

Si allega inoltre il programma della mattinata dei festeggiamenti, segno della ripartenza che vuole unire bellezza, natura e storia verso una fruizione ecosostenibile. Nuovi percorsi in bici e a piedi per una giornata tra cascine aperte, picnic, e attività in natura.

Ex Fagianaia, Via Pracavallo 3, Nichelino

Località Vicomanino, Fraz. Stupinigi (To)

Per raggiungere la Dimora di Artemide è possibile entrare nella strada chiusa in via sperimentale

RSVP

stupinigi@parchireali.to.it