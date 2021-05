Lex – Circolare esplicativa sul decreto 65/2021

Lex – Il Ministero dell'Interno ha emess una circolare esplicativa in merito al recente decreto 65/2021 che stabilisce le nuove misure per emergenza sanitaria. La circolare si sofferma in particolare sulle modalità di riaperture di diverse tipologie di attività con i relativi protocolli di sicurezza.