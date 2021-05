29 maggio 2021

Gent.mi

con la presente siamo lieti di inviarvi il link per poter scaricare la cartella stampa per l'inaugurazione della nuova Area Umida, realizzata con il contributo del PSR 2014-2020, che si terrà sabato 29 maggio alle ore 12.00 nel Parco Naturale di Stupinigi nei pressi della Ex Fagianaia reale e dell'attuale Country House Dimora di Artemide, di cui abbiamo precedentemente inviato l'invito.

Link per scaricare la cartella stampa: https://we.tl/t-A3Vhqj1nK1

Ricordiamo che il link avrà validità di una settimana

Ex Fagianaia, Via Pracavallo 3, Nichelino

Località Vicomanino, Fraz. Stupinigi (To)

Per raggiungere la Dimora di Artemide è possibile entrare nella strada chiusa in via sperimentale