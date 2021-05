Muoversi in auto è un piacere, ma la consapevolezza di quanto il suo motore a combustione interna contribuisca all'inquinamento e al riscaldamento globale riduce la soddisfazione di molte persone, fino a mutarla in frustrazione.



Usare però le pulitissime auto elettriche è difficile, per almeno tre motivi: limitate autonomie, lunghi tempi di ricarica delle batterie e prezzi superiori.



Ma nel 2012 l'arrivo di Tesla (www.tesla.com), un nuovo produttore di auto elettriche con autonomie superiori ai 300 km e speciali colonnine capaci di ricaricare le batterie in 30 minuti, ha creato grandi aspettative nelle persone che hanno cominciato a sceglierne le auto, all'accresciuto ritmo di 500.000 nel solo 2020.



Così anche le grandi marche, obbligate dalla incombente fuga di clienti, usano ora le tecnologie già esistenti per produrre auto elettriche con maggiori autonomie e ricariche più veloci (www.vaielettrico.it/listino-prezzi-auto-elettriche).



E all'uscita dalla pandemia sono sempre più le persone che decidono di non attendere i pochi anni ancora necessari per vedere auto elettriche a prezzo inferiore delle auto termiche.



Da oggi quindi sulle mappe di www.parks.it troverete anche le posizioni di tutte le stazioni di ricarica veloce vicine ad ogni parco nazionale, regionale o AMP (in tutta Italia al momento sono attivi e segnalati 39 supercharger Tesla, 17 Ionity, ma anche 8 Neogy, 5 Enel X, 2 Duferco e 1 Free To X, tutte con potenze di almeno 100 kW).



Buon viaggio nei parchi italiani, in auto elettrica!