E' stata inaugurata sabato 29 maggio alla Corte di Giarola

Sabato pomeriggio scorso il nostro Centro Parco Corte di Giarola (Collecchio, PR) ha ospitato l'inaugurazione della Variante 19 Lungo Taro della Via Francigena. Un nuovo itinerario che dal centro storico di Parma passa nel Parco del Taro, nel centro abitato di Collecchio e arriva a Fornovo Taro dove incontra il tracciato principale.

La realizzazione di questo tratto è nata dalla collaborazione tra Comune di Parma, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Collecchio e Parchi del Ducato.

All'evento hanno partecipato i tre sindaci, Federico Pizzarotti, Michela Zanetti e Maristella Galli, il presidente dei parchi, Agostino Maggiali, l'Assessora alla Montagna e alle Aree interne, Barbara Lori, il Vice presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Francesco Ferrari e infine il Parroco di Collecchio, Don Guido Brizzi Albertelli.

Dopo il taglio del nastro e i discorsi delle Autorità, la Banda di Collecchio ha allietato i presenti con un concerto.

Questa variante ha un'importanza storica perchè ricalca il vecchio cammino che passava per Giarola, dove era presente il monastero benedettino. Inoltre, gran parte del tracciato, è all'interno del Parco del Taro dove si può camminare nella natura ascoltando i canti degli uccelli e il gorgoglio del fiume. Da non dimenticare la valenza enograstronomica del nostro territorio.

E' un tratto di circa 28 km che può essere suddiso in due tappe e può essere percorso a piedi, in bici, a cavallo e una parte anche carrozzine per disabili (adatte ai sentieri).

Per informazioni e mappe: Via Francigena n. 19 Variante Lungo Taro da Parma a Fornovo

Per informazioni e mappa: Via Francigena n. 19 da Fidenza a Fornovo