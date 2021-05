Escursioni di domani e di mercoledì 02 giugno

Sabato pomeriggio scorso il nostro Centro Parco Corte di Giarola (Collecchio, PR) ha ospitato l'inaugurazione della Variante 19 Lungo Taro della Via Francigena. Un nuovo itinerario che dal centro storico di Parma passa nel Parco del Taro, nel centro abitato di Collecchio e arriva a Fornovo Taro dove incontra il tracciato principale. All'evento hanno partecipato i sindaci, Federico Pizzarotti, Michela Zanetti e Maristella Galli, il presidente dei parchi, Agostino Maggiali, l'Assessora Regionale alla Montagna e Aree interne, Barbara Lori, il Vice presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Francesco Ferrari e il Parroco di Collecchio, Don Guido Brizzi Albertelli. Dopo il taglio del nastro e i discorsi delle Autorità, la Banda di Collecchio ha allietato i presenti con un concerto.

Una boccata d'aria fresca per fuggire ai primi caldi della pianura, sul rilievo più alto più vicino alla città, il Monte Caio.Giunti sulla ampia cima del Monte Caio ci gusteremo gli ultimi raggi del sole che si spengono sul vastissimo panorama visibile dalla cima del piccolo altopiano. Grado di difficoltà:medio – facile. Il ritrovo è martedì 1 giugno 2021 ore 18.15 in località Schia (Tizzano Val Parma PR). Prenotazione obbligatoria alla guida Antonio Rinaldi (GAE) chiamando al 328.8116651 oppure via mail antonio.rinaldi.76@gmail.com.

Costellazioni Familiari e Sistemiche è uno straordinario strumento che mostra la parte sommersa dell'iceberg di ognuno di noi. Le parti nascoste dell'inconscio personale, familiare e collettivo verranno portate alla luce. Possono essere estremamente efficaci per un'infinita serie di problematiche, problemi familiari e con il partner, processi di autorealizzazione, sintomi fisici. Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Informazioni su requisiti e contributo: Paola Berni 3483066697.

Personaggi in costume nel bosco: folletti, driadi, Lucabagie...tante fantastiche creature delle leggende dell'Appennino.Partiremo al tramonto insieme ad uno strano e buffo mago, per vivere i Boschi di Carrega con i suoi lati di luce ed ombra ma soprattutto per scovare le creature della Fiaba. Ci attendono tante risate e colpi di scena tra incontri che hanno dell'incredibile!Il ritrovo è mercoledì 02 giugno 2021 ore 18.00 al parcheggio del parco (dietro Ristorante I Pifferi). Escursione pensata per le famiglie con bambini dai 7 anni di età. Iscrizione obbligatoria alla guida Antea Franceschin dal sito www.controventotrekking.it, al numero +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it

La voce del cuore – una meditazione tra i cavalli alla Riserva dei Ghirardi mercoledì 02 giugno

Siamo molto felici di proporvi la meditazione del Chakra del Cuore tra i cavalli in libertà. La meditazione guidata da Ananda Paola Berni ci permetterà di entrare in uno stato ottimale per poter sentire tutta la loro forza, la loro energia e un forte senso di unità con queste meravigliose creature libere di muoversi nello spazio. Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (Parma). Per informazioni e prenotazioni: Ananda Paola Berni +39 348 306 6697 oppure Elena Gabbi +39 3315449986

Continua il concorso fotografico dal titolo "Il risveglio della Natura" fino al 15 giugno in collaborazione con Obbiettivo Natura. Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono raccontare, attraverso le immagini, le bellezze delle fioriture primaverili, sia dei fiori sia delle piante. Le fotografie dovranno essere scattate all'interno dei Parchi del Ducato e loro Aree Contigue. Un modo divertente per mettersi in gioco e conoscere meglio la natura meravigliosa dei nostri Parchi. Ulteriori informazioni, regolamento e modulo d'iscrizione: http://www.parchidelducato.it/dettaglio.php?id=63683