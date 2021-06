"BEN-ESSERE IN NATURA nel Parco 2021" è un progetto che ha come obiettivo primario quello di re-instaurare i rapporti di comunità, che sono stati inevitabilmente fermati a causa della pandemia. Si tratta di un'iniziativa del Parco delle Orobie Bergamasche, il quale propone diverse attività di laboratorio e diverse escursioni in posti suggestivi della natura.

Questo progetto è stato sostenuto da Regione Lombardia, con la finalità di usufruire delle aree protette per realizzare diverse attività, rivolte al benessere della persona. L'idea è quindi quella di sottolineare l'importanza del rapporto uomo-natura, contestualizzando la cultura del benessere psico-fisico in un ambiente naturale e creando allo stesso tempo una consapevolezza maggiore sul nostro impatto ambientale. Inoltre, scopo fondamentale del progetto è quello di favorire un'accessibilità e fruizione inclusiva per le diverse abilità motorie e sensoriali.

I soggetti coinvolti sono:

CEA Servizi Cooperativa Sociale Onlus , nata nel 2011 e che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione socio-culturale anche integrando attività di educazione ambientale

Il Parco delle Orobie Bergamasche, ente stabilito dal 1989 per la tutela, la pianificazione e la gestione del territorio

Si prevedono 4 iniziative:

Percorso Cusio – Piani dell'Avario : offre un paesaggio a quota di 1700 metri circa con vasti prati, ampi pascoli e le tipiche Baite di montagna. Dal 14 giugno al 31 luglio 2021, non perdere un'opportunità per entrare in contatto con gli animali e per conoscere le attività antiche di montagna, come la produzione di latte e formaggi. Attività stimolanti anche per i più piccoli, che possono assistere alla mungitura nelle stalle. Il benessere psico-fisico è evidente. Qui, infatti, l'escursionista può riscoprire il piacere di stare nella natura, senza troppe luci artificiali.

Percorso oltre il Colle – Cattedrale Vegetale : dal 14 giugno al 31 luglio si avrà la possibilità di osservare la seconda installazione artistica del progetto land art di Giuliano Mauri, la quale si trova tra i monti delle Prealpi Bergamasche e di sviluppa lungo una cresta della montagna.

Percorso Vilminore – Diga del Gleno : dal 14 giugno al 31 luglio sarà possibile passare attraverso il comune di Vilminore o valle di Scalve, che è sede della Comunità montana di Scalve.

Percorso Valbondione – Rifugio Curò: dal 14 giugno al 31 luglio non perderti la possibilità di osservare il panorama suggestivo sui laghi e nel periodo primaverile-estivo è molto probabile incontrare, inoltre, stambecchi e altri tipi di fauna.

I principali destinatari di questi percorsi sono oratori, scuole, scout e famiglie con bambini. Al termine delle varie giornate di attività, verrà proposto ai ragazzi di preparare un elaborato, che può essere scritto, disegno o altro che faccia riferimento all'esperienza vissuta.

