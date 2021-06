Giornata delle Oasi WWF, Camminaparchi e Yoga

Giornata Oasi WWF 2021 "BACK TO NATURE!"- Riserva dei Ghirardi

Il 5 e 6 giugno il WWF celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente con una grande festa della natura: l'invito è rivolto a cittadini, famiglie, ragazzi e bambini che potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF in una giornata di riconquistata libertà.

Tantissimi appuntamenti:

-In cammino nell'evoluzione: sabato dalle 9,30 alle 12

-Gli insetti impollinatori: sabato dalle 15 alle 18

-Tra cielo e terra: sabato dalle 17 alle 19

-Imparare la natura: per docenti domenica dalle 14,30 alle 18,30

Passeggiando in pianura osserveremo il paesaggio alla ricerca delle piante fluviali e spiegheremo le caratteristiche principali delle farfalle e alcuni elementi per riconoscere le più comuni. Percorso adatto a tutti. Ritrovo alla Chiesa di Oppiano (Collecchio, PR) alle ore 9. Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Rossana Rossi al num. 347/7892185 oppure via mail rossana.rossi72@yahoo.it.

Immergiamoci con un Sorriso nella salute atmosfera dei Boschi di Carrega con lo Yoga della risata e con esercizi ispirati alla BoscoTerapia. Il rilassamento finale sarà accompagnato dalle campane tibetane. Ritrovo al parcheggio del parco (dietro il ristorante i Pifferi) alle ore 10. Per info e prenotazioni: Claudia Cell.340 9945603 - Elisa Cell.349 4286844 oppure info@lemonadi.it –elisa@associazioneilmondo.it.

Un itinerario inedito per un'escursione nel parco del Trebbia. Verranno date informazioni sul Parco, spiegati i diversi tipi di Flora e di Fauna, con particolare cenno all'Occhione e ai Chirotteri, particolari di quest'area. Inoltre verranno dati brevi cenni storici sul toponimo del Comune di Gossolengo, sulla battaglia del Trebbia di Annibale, sull Fegato Etrusco e il Castello. Ritrovo sabato 05 giugno alle ore 9 al parcheggio della Chiesa S. Quintino di Gossolengo (PC). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Laura Alda Ferrari al num. 347/ 4435464.

Passeggiando sui sentieri lungo il torrente è possibile scoprire la storia del nostro territorio osservando gli strati geologici e i fossili che testimoniano la presenza di un antico mare dove oggi troviamo la pianura. Si potranno approfondire gli aspetti legati ai cambiamenti geologici e climatici che nel corso degli ultimi milioni di anni hanno portato a una grande varietà di flora e di fauna. Ritrovo al Centro Parco Millepioppi a Salsomaggiore Terme (PR) alle ore 15. Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Simona Alberoni al num. 328/8960870 oppure via mail astrea.soc.cooperativa@gmail.com.