Appuntamenti al Parco 5 e 6 giugno 2021

Un week end nei Parchi Reali

appuntamenti dal 4, 5 e 6 giugno 2021

Un altro week end ricco di iniziative ci aspetta ai Parchi Reali!

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Venerdì 4 giugno 2021

ORE 20.00 da CASCINA OSLERA "REALI SPECCHI D'ACQUA". Attività dedicata alle famiglie alla scoperta degli specchi d'acqua del Parco!

Sabato 5 giugno 2021

ORE 10.00 da CASCINA OSLERA –" Passeggiata da Cascina Oslera a Villa Laghi" - Passeggiata fino a Villa Laghi per parlare di fauna selvatica

ORE 16.00, NOLE – "Ma è vero che nel Torrente Stura di Lanzo hanno trovato una foresta?" - - Breve passeggiata nel bosco di oggi lungo sentieri che conducono ad un bosco molto antico…

Domenica 6 giugno 2021

ORE 9.00 – da Ponte Verde – "Trekking dei Vetusti" - Alla scoperta degli alberi monumentali del Parco con i guardiaparco

ORE 10.00 – da Cascina Brero "Passeggiata con l'ornitologo" – Una proposta per tutti per avvicinarsi al mondo della ricerca…

ORE 10.30 da Rubbianetta – "Le meraviglie del Parco la Mandria" - Giro nei punti principali del Parco con ascolto della Musica delle Piante con visione di fotografie e video del Parco e degli animali selvatici.

ORE 15.00 - da Cascina Brero – " A spasso guardando il cielo" - Alla scoperta degli uccelli

Per tutto il week end:

DALLE ORE 10 A CHIUSURA PARCO: APERTURA DEL CENTRO VISITE DI CASICNA BRERO CON TANTISSIME ATTIVITA'

PARTENZE ORE 11,00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* Trenino Interparco

(*priorità per gruppi) da piazza della repubblica fronte Reggia di Venaria Reale e cinque minuti dopo seconda partenza da ingresso Ponte Verde del Parco di Venaria

Costo € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni e gruppi - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA DI CASCINA VITTORIA



Per scoprire il Parco a contatto con la Natura grazie alle attività a cavallo e in carrozza della Cascina Vittoria. Attività con possibilità di interazione con questi magnifici animali!

NOLEGGI BICICLETTE

- RENT BIKE LA MANDRIA: TUTTA LA SETTIMANA DALLE 10 ALLE 20 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 19) 011/4993333

- CASCINA OSLERA TUTTA: LA SETTIMANA DALLE 9 ALLE 19 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 18) 366/4994250

Le attività di visita guidata hanno tutte prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato la prenotazione si effettua contattando l'Ufficio Informativo Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 10-12/14-17

sabato ore 9-13/14-17

domenica ore 9-13/13.30-17.30