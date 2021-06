Sabato 05 e domenica 06 giugno nella Riserva dei Ghirardi

Il 5 e 6 giugno il WWF celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente con una grande festa della natura: l'invito è rivolto a cittadini, famiglie, ragazzi e bambini che potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF in una giornata di riconquistata libertà.

Ci si potrà immergere in ambienti ricchi di colori, suoni, profumi, custoditi senza sosta in questi mesi di lockdown dal WWF. Per quella giornata i visitatori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, verranno accolti dagli esperti e dai volontari che li accompagneranno lungo percorsi guidati per scoprire i segreti nascosti tra sponde di fiumi ancora integri, laghi e paludi ricchi di fauna, boschi e coste, valli montane, orti botanici e antichi crateri vulcanici. Ma non mancheranno giochi per i più piccoli e attività speciali per quelli che cercano qualcosa di più esclusivo,

Si potrà toccare con mano il risultato di tanto sforzo di conservazione che il WWF svolge da oltre 50 anni e comprendere meglio lo stretto legame che ci unisce tutti alla natura in buona salute, garanzia per la nostra sopravvivenza, il nostro benessere e la nostra prosperità. Il tema stesso della Giornata Mondiale dell'Ambiente richiama proprio l'urgenza di proteggere e rigenerare gli ambienti naturali, recuperando i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta per passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione: l'ONU infatti lancerà proprio il 5 giugno il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino degli Ecosistemi https://www.decadeonrestoration.org, un'azione che può essere svolta solo con un sistema di aree protette adeguatamente tutelato.

Lo stesso tema è uno dei pilastri della Campagna ReNature Italy del WWF - https://www.wwf.it/renature_italy/ - lanciata quest'anno proponendo una grande visione per il nostro Paese grazie alla quale è possibile rigenerare e tutelare efficacemente il nostro Capitale Naturale a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future, arrestando ed invertendo la curva di perdita di biodiversità.

Ecco gli appuntamenti del weekend:

-In cammino nell'evoluzione: sabato dalle 9,30 alle 12

-Gli insetti impollinatori: sabato dalle 15 alle 18

-Tra cielo e terra: sabato dalle 17 alle 19

-Imparare la natura: per docenti domenica dalle 14,30 alle 18,30

L'Oasi WWF e RNR dei Ghirardi festeggia le giornate Oasi con un ricco programma di visite. Tutti gli eventi sono a numero chiuso su prenotazione in ottemperanza alle norme COVID.