Sabato 5 giugno mattina con Camminaparchi

Passeggiando in pianura osserveremo il paesaggio alla ricerca delle piante fluviali, partiremo dalla Chiesa di Oppiano per un facile percorso, raggiungeremo un'area conosciuta con il nome del Giardino delle Farfalle, spiegheremo le caratteristiche principali di questi animali e alcuni elementi per riconoscere le più comuni. Si racconteranno curiosità legate a fiori ed arbusti di stagione. Si cercheranno le tracce degli animali più comuni a terra e in cielo, anche ascoltando il canto degli uccelli, proveremo insieme a riconoscere le farfalle.

Grado di difficoltà: Turistico (facile). Il percorso si svolge su tracciato pianeggiante. Tempi di percorrenza (escluse soste): 2 ore

Ritrovo: Sabato 5 Giugno 2021 ore 9.00 - località Oppiano (Collecchio PR) presso la Chiesa. Termine escursione ore 13.00

Attrezzature: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, merenda, occhiali da sole, spray repellente contro gli insetti

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatrice Turistica)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti-bimbi fino a 14 anni gratis I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO LORO RESPONSABILE

Prenotazione obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/evaescursioni facebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni

Possibilità di visitare il Museo del Pomodoro e quello della Pasta all'interno della Corte di Giarola a Pontescodogna costo: 4 euro a persona