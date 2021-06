Sabato 05 giugno con Camminaparchi nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Passeggiando sui sentieri lungo il torrente è possibile scoprire la storia del nostro territorio osservando gli strati geologici e i fossili che testimoniano la presenza di un antico mare dove oggi troviamo la pianura. Si potranno approfondire gli aspetti legati ai cambiamenti geologici e climatici che nel corso degli ultimi milioni di anni hanno portato a una grande varietà di flora e di fauna.

Dal Centro Parco Millepioppi si percorre il sentiero che porta in località Le Cascatelle, dove sarà possibile osservare e toccare con mano i fossili che affiorano lungo il greto dello Stirone e che testimoniano il passaggio tra il Pliocene e il Pleistocene. Lungo il percorso sarà inoltre possibile osservare "Il giardino delle farfalle", gli impianti di frutta antica e tutti gli ambienti tipici di questa zona del Parco.

Al termine dell'escursione, per chi lo desidera, è possibile la visita guidata al MuMAB, il nuovo Museo mare Antico e Biodiversità, Museo paleontologico dove sarà possibile ripercorrere la storia dell'antico mare Padano e vedere i reperti fossiliferi in un percorso di grande suggestione.

Grado di difficoltà: L'itinerario è lungo circa 5 km e si sviluppa prevalentemente su terreno pianeggiante. Di facile percorrenza sia per adulti che per bambini, l'unica difficoltà importante si può riscontrare in caso di piogge abbondanti nei giorni precedenti, a causa della scivolosità dei sentieri, in particolare nei tratti in leggera discesa. Dislivello in salita: 20 m; dislivello in discesa: 18 m.

Ritrovo: Sabato 5 Giugno 2021 ore 15.00 presso il Centro Parco Millepioppi, loc. San Nicomede 29 (Comune di Salsomaggiore Terme - PR)

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking con suola scolpita, bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, giacca anti vento, crema solare, acqua e occhiali da sole, repellente per insetti.

Soggetto proponente: Astrea Società Cooperativa - Guida: Simona Alberoni (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione Escursione: 10 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Il costo del biglietto del Museo è di 5 euro adulti, 4 euro ragazzi dai 13 ai 18 anni e over 65, 3 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratis bambini sotto i 4 anni, da versare in loco.

Prenotazione obbligatoria: Astrea Società Cooperativa - email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; cell.: 3288960870; FB: Astrea Escursioni e Didattica.

Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione.

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2021/2022 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme.

Cani ammessi al guinzaglio: in questo caso portare l'acqua per il cane e una museruola, da usare in caso di necessità.