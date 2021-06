Sabato 05 giugno in mattinata nel Parco del Trebbia

Un itinerario inedito per un'escursione nel parco del Trebbia, effettuato totalmente nel Comune di Gossolengo. Verranno date informazioni sul Parco, sulla sua area di estensione, sulla conoide del Trebbia, spiegati i diversi tipi di Flora e di Fauna, con particolare cenno all'Occhione e ai Chirotteri, particolari di quest'area. Inoltre verranno dati brevi cenni storici sul toponimo del Comune di Gossolengo, sullo Stemma del Comune, sulla battaglia del Trebbia di Annibale, sull Fegato Etrusco e il Castello.

Dalla Chiesa di S. Quintino si raggiungera' via Marconi nel tratto sterrato che la collega al Fiume Trebbia. Si costeggera' il Fiume fino a raggiungere un tratto, vicino a localita' La Rossia, in cui ci si potra' fermare in quanto si ha accesso direttamente al Fiume. Poi si doppieranno le torrette di avvistamento volatili e il centro della Protezione Civile della Rossia e sempre su comoda Strada Sterrata si raggiungera' il Centro del Paese e si passera' presso il Municipio dove (se possibile l'entrata) visioneremo una copia del Fegato Etrusco e proseguiremo davanti al Castello ritornando alla Chiesa di S. Quintino.

Grado di difficoltà: FACILE - TURISTICA. In totale il percordo consta di circa 8 km. Dislivelli minimi. Tempo di percorrenza: 3 ORE

Ritrovo: Sabato 5 Giugno 2021 ore 9.00 presso il PARCHEGGIO CHIESA S. QUINTINO, VIA MARCONI - GOSSOLENGO (PC). Termone escursione: ORE 12:00

Attrezzatura richiesta: ABBIGLIAMENTO COMODO, CONSIGLIATE SCARPE CON SUOLA SCOLPITA

Organizzatore e Guida: LAURA ALDA FERRARI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: Adulti 5 EURO- BAMBINI GRATIS

Prenotazione obbligatoria: 347 4435464