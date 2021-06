Un'escursione giornaliera di Camminaparchi domenica 06 giugno

Un suggestivo trekking che porterà gli escursionisti da Casarola (1004 m. s.l.m.) verso il Monte Navert (1654 m. s.l.m.) attraverso il sentiero CAI 737 che lo si imboccherà alla Bocca del Lupo. Si salirà camminando in un sentiero all'interno di un bellissimo bosco di faggio che con la sua ombra rinfrescherà il nostro corpo. Salendo il bosco andrà a diradarsi, inizierà quindi la prateria che in questo periodo sarà piena di fioriture come orchidee spontanee, ranuncolacee e peonie.sulla vetta del Navert si potrà ammirare un panorama bellissimo intanto che si consumerà il pranzo al sacco. Una volta pranzato scenderemo attraverso il Percorso Natura che arriverà all'abitato di Riana 1003 m. s.l.m.. da qui si raggiungerà le macchine.

Grado di difficoltà: alto - Dislivelli: 650 metri circa - Tempo di percorrenza: 6 ore

Ritrovo: Domenica 6 Giugno 2021 ore 9.15 in località Casarola (Monchio delle Corti PR). Termine escursione ore 16.00

Attrezzatura richiesta: Scarponcini da trekking e abbigliamento da escursione. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Organizzatore: C.O.F.A.P. - Guida: Monica Valenti (GAE)

Costi di partecipazione: Domenica€ 16.00

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

Possibilità pranzo al sacco presso Albergo bar La Viasa: 1 panino, 2 bottigliette acqua, 1 barretta cioccolato, 1 frutto €10.00 - cel 366 6548848

Possibilità cena presso "Claudia Ristorante Pizzeria" Via Andrea Borri n 6 Corniglio (Pr) tel 0521 881399

Possibilità di pernotto presso Albergo "La Viasa" via bassa 4 Corniglio (PR) - info e prenotazioni www.albergo-laviasa.it