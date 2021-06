Domenica 06 giugno una semplice mattinata con Camminaparchi

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita (854 m), il percorso si svolge nel bosco di castagni secolari e attraversa l'originario sentiero che collegava l'abitato di Polita al paese di Bosco di Corniglio. Lungo il sentiero si possono scorgere vecchi seccatoi di castagne oramai in disuso, antichi muri in sasso a delimitazione del sentiero. Rientro al Ranch sempre all'interno del bosco.

Grado di difficoltà: Basso : adatto anche per principianti (prima esperienza) - Tempo di percorrenza: 1 h - Dislivelli: 100 m. Consigliato anche per famiglie con max 2 bambini (età dagli 8 anni)

Ritrovo: Domenica 6 Giugno 2021 ore 10.30 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione: H 11,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costi: € 25,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 3385938861 – 3396247251. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.