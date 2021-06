Camminata + Yoga con Camminaparchi domenica 06 giugno

Un'escursione fra vigneti e calanchi, ammirando il castello di Vigoleno in lontananza, la splendida Pietra Nera e poi adeguata conclusione con una pratica di yoga. Andremo su un crinale da cui godremo un'ottima vista sulla Val Stirone e sulla Valle Ongina, al confine tra le province di Parma e Piacenza per ammirare da un lato i calanchi e il paesaggio agreste, dall'altro ordinati vigneti. Concluderemo poi con una pratica di Viniyoga, un tipo di yoga che segue il normale sviluppo del movimento corporeo senza sottoporre il praticante a posizioni e sforzi innaturali, con Rosita Furlotti, istruttrice di yoga certificata. La cornice per la pratica di yoga sarà quella del Parco dello Stirone e del Piacenziano e si svolgerà nel boschetto dell'area attrezzata di San Genesio.

Si parlerà della tipica vegetazione fluviale e delle caratteristiche legate al torrente e al suolo. Si racconterà dei calanchi e del Pliocene. Lungo tutto il percorso si analizzeranno gli aspetti della biodiversità della zona (flora e fauna).

Grado di difficoltà: T- Turistico, adatto anche a bambini abituati a camminare dai 10 anni in su. Dislivelli: 125 m in salita - 250 m in discesa- Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 3 ore

Ritrovo: Domenica 6 Giugno 2021 ore 9.00 presso l'area attrezzata di San Genesio, loc. I Trabucchi (Comune di Vernasca PC). Termine escursione. ore 13.30 circa

(Seguire indicazioni per Oratorio di San Genesio) Clicca il link per aprire la posizione direttamente in Google Maps https://www.google.com/maps/place//@44.8256676,9.922914,15z/data=!4m3!1m2!3m1!2zNDTCsDQ5JzMxLjQiTiA5wrA1NScyMi4wIkU

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole, felpa, tappetino per yoga, abbigliamento comodo

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (GAE)

Costo di partecipazione: 20 euro adulti-bimbi fino a 14 anni gratis I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO LORO RESPONSABILE. Il prezzo include N° 1 lezione di YOGA

Prenotazione obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/ICalcaterragae

Evento in collaborazione con la maestra di Yoga Rosita Furlotti