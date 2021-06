Escursioni e spettacoli, flora e fauna

Un'escursione fra vigneti e calanchi e poi adeguata conclusione con una pratica di yoga. Andremo su un crinale da cui godremo un'ottima vista sulla Val Stirone e sulla Valle Ongina, per ammirare calanchi, paesaggio agreste e ordinati vigneti. Concluderemo poi con una pratica di Viniyoga, un tipo di yoga che segue il normale sviluppo del movimento corporeo senza sottoporre il praticante a posizioni e sforzi innaturali, con Rosita Furlotti. Adatto a tutti. Ritrovo alle ore 9 presso l'area attrezzata di San Genesio, loc. I Trabucchi (Comune di Vernasca PC). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Rossana Rossi al num. 47-7892185 oppure via email rossana.rossi72@yahoo.it o FB https://www.facebook.com/ICalcaterragae

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita (854 m), il percorso si svolge nel bosco di castagni secolari e attraversa l'originario sentiero che collegava l'abitato di Polita al paese di Bosco di Corniglio. Consigliato anche per famiglie con max 2 bambini (età dagli 8 anni). Il ritrovo è alle ore 10,30 presso il Ranch Stella del Bosco, in Loc. Polita a Corniglio (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Elisabetta Beghi al num 338 7154757 oppure via email email vassy.e@libero.it.

Un suggestivo trekking che porterà da Casarola (1004 m. s.l.m.) verso il Monte Navert (1654 m. s.l.m.) attraverso il sentiero CAI 737 che lo si imboccherà alla Bocca del Lupo. Si attraverseranno boschi di faggio e praterie e si osserveranno le fioriture primaverili dell'Appennino. Il ritrovo è alle ore 9.15 in località Casarola a Monchio delle Corti (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Monica Valenti al num. 3488224846 oppure mokavalenti@libero.it, pagina FB guide val cedra.

FIAB Parma e la sezione FIAB di Salsomaggiore-Fidenza in collaborazione con il Comune di Fidenza, il Comune di Salsomaggiore Terme, i Parchi del Ducato e il MuMAB-Museo Mare Antico e Biodiversità propongono una pedalata adatta a tutti partendo da Fidenza alle 9 correlata da 3 eventi green presso il podere Millepioppi: visita al MuMAB, visita al parco e lezione di Qi gong. Per informazioni e prenotazioni: fiab.salso.fidenza@gmail.com oppure 331/1196447

Progetto g.g. presenta una narrazione-laboratorio per piccolissimi dai 2 ai 5 anni assieme ai loro grandi. Dentro una valigia giapponese si raccolgono storie di andate e ritorni, di sogni e desideri. Due turni: alle ore 16,30 e alle ore 18,00. Info e prenotazione obbligatoria contattando l'Associazione UOT al num. 3466716151 oppure www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it.