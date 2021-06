Giovedì 17 Giugno alle ore 9.00 un convegno pubblico on line aperto a tutti

COME POSSIAMO MIGLIORARE LE COMPETENZE PER GARANTIRE UN TURISMO SOSTENIBILE CHE SIA POSITIVO PER LE PERSONE, POSITIVO PER GLI OPERATORI ECONOMICI E PER LA NATURA AL TEMPO DEL COVID?

Unisciti al Gruppo di lavoro del progetto Erasmus+6 "Sustainable Tourism Training for Tomorrow", nell'evento pubblico finale politico per discutere, dibattere e scoprire quali nuove competenze, conoscenze e formazione sono necessarie per garantire un turismo sostenibile per il futuro.

Ascolteremo gli amministratori europei, la Commissione europea e gli operatori delle aree protette Europee. Dott.ssa Anna Spenceley , CEO di STAND Ltd; Chair IUCN WCPA Tourism and Protected Areas Specialist Group; Direttore, Global Sustainable Tourism Council offrirà la sua prospettiva globale.

L'evento è in programma Giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 9.00 su piattaforma on line

L'evento è gratuito ma occorre la registrazione al link: https://sttftevent.gr8.com/

Il convegno si tiene in ligua inglese

IL PROGETTO

Il progetto ERASMUS+ "Sustainable Tourism Training for Tomorrow" mira a sviluppare le capacità dei professionisti nel campo dello sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette. Sulla base di un'analisi dei fabbisogni formativi che ha portato a un rapporto sulle competenze, è stata creata una piattaforma di apprendimento online gratuita in 4 lingue (inglese, francese, italiano e spagnolo) che fornisce 9 moduli di apprendimento stimolanti per il personale della PA, le imprese e le organizzazioni del settore pubblico, nonché un utile toolkit di formazione per i formatori.

Il progetto ha una durata di 36 mesi e terminerà quest'anno. Finanziato attraverso l'Azione Chiave 2 ERASMUS+ (Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche e Partenariati strategici nel campo dell'istruzione e della formazione), il progetto ha riunito partner che lavorano in diversi campi nel settore del turismo sostenibile:

- 2 università: Hasselt University (BE), che è anche capofila del progetto, e l' Università di Hull (UK)

- La rete delle aree protette europee: Federazione EUROPARC (DE)

- La rete di professionisti dell'ecoturismo in Spagna: Asociacion de Ecoturismo en Espana (ES)

- 2 enti Parco: Ente Parchi Emilia Occidentale (IT) e Parco Naturale Regionale Montagne de Reims (FR)

- Federparchi – EUROPARC Italia, la Scuola di Foreste (Universidad Politécnica de Madrid) in Spagna e la Federazione francese dei Parchi Naturali Regionali sono anche impegnate nel progetto come partner associati al progetto.

Il progetto ha già prodotto un rapporto di analisi dei bisogni formativi , che è stato sviluppato dalla Federazione EUROPARC con il supporto di tutti i partner. L'Università di Hasselt ha quindi supervisionato la definizione di un curriculum di turismo sostenibile, un kit di strumenti di formazione, accessibile come piattaforma di formazione online.

Per accedere alla piattaforma on line: https://sttft.eu/discover-the-sustainable-tourism-training-platform/