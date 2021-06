Domenica 13 giugno alle ore 18 alla Corte di Giarola

Teatro Medico Ipnotico presenta una spettacolo per burattini adatto ai bambini dai 6 anni e per tutti rigurdante Momo, il dio della burla.

Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio della burla. Viene cacciato dall'Olimpo per aver preso in giro Atena, Efesto e Poseidone. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, il buffone e ha continuato a burlarsi di tutti. Offesi, anche gli uomini lo hanno cacciato, ma non potendolo far cadere ancora più in basso, Momo è rimasto sulla terra e ha trovato rifugio nel Teatro dei Burattini, dove passa i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Momo e i suoi amici saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare il Sogno, il Ricordo, l'Agonismo, la Sorpresa, l'Ozio, la Festa e il Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana.

Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro.

Ingresso: intero € 10, ridotto € 5

Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151

Programma della rassegna: TUTTI FUORI