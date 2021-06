Weekend per piccoli e grandi

Unisciti al Gruppo di lavoro del progetto Erasmus+6 "Sustainable Tourism Training for Tomorrow", nell'evento pubblico finale politico per discutere, dibattere e scoprire quali nuove competenze, conoscenze e formazione sono necessarie per garantire un turismo sostenibile per il futuro. Ascolteremo gli amministratori europei, la Commissione europea e gli operatori delle aree protette Europee. L'evento è gratuito, ma occorre la registrazione.

Apriamoci alla Natura e immergiamoci pienamente nella salutare atmosfera boschiva con lo Yoga dell'Albero e con esercizi ispirati allo ShinRin Yoku. Rilassamento con campane tibetane. Ritrovo ai Boschi di Carrega alle 18.45. Prenotazioni obbligatoria telefonando a Claudia 3409945603 oppure a Elisa 3494286844

Uscita serale per scoprire il raro succiacapre (Caprimulgus europaeus), un uccello notturno predatore di falene e insetti notturni. Protagonista di colorite leggende popolari in diversi paesi, il suo nome italiano deriva probabilmente dalla tradizione dei pastori che, vedendolo seguire le greggi a caccia di insetti, pensavano succhiasse il latte alle capre! Iniziativa gratuita. Il ritrovo è presso la sbarra di Costa dei Rossi, Bertorella di Albareto (PR). Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it. Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18 del giorno precedente.

Alla scoperta della Val Chero e dei suoi gioielli, tra natura, cultura e racconti. Dal guado di Olmeto si attraversa il torrente Chero e si sale verso il castello e i vigneti della valle. Durante il percorso sono previste tappe con spiegazioni del castello di Olmeto, curiosità sulla val Chero, con i castelli di Magnano, Travazzano e l'eremo di S.Espedito, e sulla val Vezzeno con il castello di Gropparello. Il ritrovo è alle 9 presso il parcheggio del guado di Olmeto in Loc. Olmeto a Carpaneto Piacentino (PC). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Barbara Vascelli al num 338 657 6961 oppure via email escursionieva@gmail.com oppure su FB eva gruppo esploratori val d'arda.

Laboratorio artistico per bambini e genitori. Realizzare un mini-Taccuino del piccolo Naturalista (da portare al collo), per esplorare la natura disegnando e divertendosi, imparando, facendo e provando a descrivere emozioni, colori forme naturali sulla carta! Attività gratuita a cura dei Parchi del Ducato e WWF Parma, con Maria Elena Ferrari, artista naturalista e carnettista. Presso il Centro Visite della Riserva. Per informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccdentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.

Teatro Medico Ipnotico presenta una spettacolo per burattini adatto ai bambini dai 6 anni e per tutti rigurdante Momo, il dio della burla. Momo è un dio antico. Viene cacciato dall'Olimpo e caduto sulla terra, è diventato il Fool, il buffone e ha continuato a burlarsi di tutti. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151