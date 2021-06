La prima tappa del BioBlitz Lombardia 2021 si è svolta in modalità telematica (Bioblitz lombardia da casa mia 2021) dal 15 maggio al 23 maggio e ha ottenuto un grande successo ! Sono state infatti caricate 4.988 osservazioni, per 1.161 specie con il contributo di 104 persone, mentre sono stati 414 gli identificatori.

L'evento di educazione naturalistica e scientifica, promosso da Citizen Science, sta per tornare e questa volta in presenza !

Tutti i cittadini accomunati dalla passione per la natura e spinti dalla curiosità sono di nuovo invitati a partecipare a questo evento da venerdì 11 giugno (dalle 18.00) fino a domenica 13 giugno. In contemporanea in tutte le aree protette della Lombardia, ci saranno diverse attività con lo scopo di farvi guardare la natura con gli occhi dei nostri esperti naturalisti.

Quello che ti serve è portare con te il tuo telefono in modo tale da poter immortalare le diverse specie che avrai attorno

Come partecipare?

• Scarica l'applicazione gratuita INaturalist

• Guarda il tutorial o leggi le istruzioni

• Guarda i suggerimenti per le foto e i suoni

• Partecipa ad una delle iniziative proposte dalle aree protette lombarde

• Carica le tue osservazioni sull'applicazione all'interno del progetto Bioblitz Lombardia 2021

Gli esperti naturalisti ti aiuteranno a capire cosa stai fotografando !

Ecco qui tutte le attività!

Vi aspettiamo :)