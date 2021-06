Domenica 13 giugno un'escursione giornaliera con Camminaparchi

Nelle faggete incantate di due grandi parchi, il Parco Regionale dei Cento Laghi ed il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, percorreremo le antiche vie dei carbonai per raggiungere due degli innumerevoli specchi d'acqua dolce che caratterizzano questa zona di montagna. Qui le evidenti tracce dell'ultima glaciazione ci faranno camminare su morene e ghiaioni levigati dal tempo per poi riprendere il bosco e trovare sul fondo di un lago ormai estinto alcuni tronchi fossili di abete bianco autoctono, quasi completamente scomparso in questa parte di Appennino. Avvisteremo i cuccioli di drago ed alberi secolari in piane fiabesche contornate da ruscelli cristallini. Un tranquillo percorso di rientro ci permetterà di attraversare paesaggi differenti tra incredibili fioriture e mistici ruderi segnati dal tempo per ritrovare anche nel bosco più remoto tracce dell'antica vita degli uomini del bosco, i carbonai.

Percorso: Rigoso – Sentiero CAI 701 – Sentiero CAI 703 – Piana dei giunchi – vecchia mulattiera di Pratospilla – Rigoso

Partendo dall'ultimo paese di confine tra Parmense e Lunigiana raggiungeremo due dei laghi che caratterizzano l'area, il Lago Verdarolo e il Lago Scuro. Un agevole sentiero roccioso ci condurrà fino sulle sponde di una conca glaciale dove in compagnia delle libellule che vivono le distese di giunchi acquatici godremo del pranzo al sacco sotto al primo sole di primavera. Degradando lentamente scenderemo attraverso boschi profumati tra primule, crochi e campanule dove un limpido ruscello ci accompagnerà di nuovo fino al paese.

Grado di difficoltà: medio-facile - Dislivello 547 mt. - Lunghezza 7 km - Tempo di percorrenza: 5 ore

Appuntamento: Domenica 13 Giugno 2021 ore 10.30 in piazza in località Rigoso – Monchio delle Corti (PR) - Termine escursione: 17.00

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento a strati, scarponi con suola scolpita, bastoncini da trekking, borraccia da almeno 1 lt., pranzo al sacco, cappello, crema solare, antizanzare, impermeabile.

Organizzatore e Guida: BENEDETTA PASQUALI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: € 15,00 adulti - € 8,00 i bambini fino a 12 anni

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com

Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek Sito web: www.bennaturetrek.com

Possibilità di pranzo in rifugio a metà percorso.