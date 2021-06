Una tranquilla mattinata con Camminaparchi domenica 13 giugno

Un'escursione in e-bike lungo l'antica Via Longobarda. Il percorso si svolge quasi interamente su strade bianche e strade asfaltate poco frequentate che permettono di prendere dimestichezza con la bici ammirando magnifici paesaggi. Tra stupendi vigneti passeremo accanto a luoghi storici come la pieve di Barbiano (X secolo) ed il castello di Torrechiara (XV secolo), percorrendo anche un lungo tratto del crinale della via Longobarda. Dall'arte antica passeremo all'arte moderna, percorrendo 3km del Sentiero d'Arte e ammirando 4 opere d'arte prima di rientrare a Torrechiara.

Il percorso parte da Torrechiara in Piazza Leoni e ci portera' all'abitato di San Michele Tiorre passando a fianco a un leccio secolare. Da San Michele una costante salita ci condurra' a Barbiano di Felino, paese che regala paesaggi mozzafiato. Dopo Barbiano prendiamo il tratto di Via Longobarda che porta da Sala Baganza a Strognano e scenderemo lungo il piacevole crinale fino a Casatico e da lì scenderemo fino a Vidiana. Da Vidiana si rientra lungo il Sentiero d'Arte fino a Torrechiara, in Piazza Leoni.

Grado di difficoltà: Facile - Lunghezza: 23km - Dislivelli: +-650 metri - Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Ritrovo: Domenica 13 Giugno 2021 ore 9.30 in località Torrechiara (Langhirano PR) in Piazza Leoni, 2 presso il bar "La Tavola del Contado". Termine escursione: ore 12:30

Attrezzatura richiesta: Zainetto con almeno 1 litro d'acqua per partecipante; Occhiali da sole o occhiali protettivi; Pantaloncini o cosciali da bici con fondello protettivo; Giacca a vento; Si consiglia un abbigliamento sportivo comodo con pantaloni stretti alla caviglia

La mountain bike elettrica non viene noleggiata dalla guida, pertanto è necessario presentarsi gia' muniti della stessa. oppure è possibile il noleggio presso noleggiatore convenzionato "Ebike Tour di Torrechiara" (chiedere informazioni alla Guida)

Numero minimo di partecipanti 6 - Numero massimo di partecipanti 12

Organizzatore e Guida: Andrea Pellacini (Guida Ambientale Escursionistica, Guida Turistica e Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 15€ adulti e 10€ minori

E' previsto uno sconto sul prezzo dell'escursione se si noleggia la bici presso Ebike Tour.

Prenotazione obbligatoria: Andrea Pellacini (guida) - 333 1805781- andrea.p@thewalkingrobin.com

Noleggio bici presso Ebike Tour in Piazza Leoni di Torrechiara (a fianco del punto di ritrovo)Costo noleggio bici 32€ (convenzionato con l'attività)