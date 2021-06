appuntamenti dall'11 al 13 giugno 2021

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata del week end sono tutte su prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato, le prenotazioni si effettuano contattando l'Ufficio Informativo dei Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Venerdì 11 giugno

Ore 16.40 PRESSO CASCINA OSLERA: VITA IN CASCINA. Emozionante scoperta delle abitudini e curiosità degli animali ospiti di Cascina Oslera.

Sabato 12 giugno

ORE 21.00 PRESSO CASCINA OSLERA: LA NOTTE È PICCOLA , SPECIALE LUCCIOLE. Speciale famiglie



E PER TUTTO IL WEEK END

TRENINO INTERPARCO

ORE 11.00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* (*priorità per gruppi)

partenza Piazza della Repubblica di Venaria fronte Reggia, seconda partenza ingreso del Parco Ponte Verde di Venaria

€ 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni) - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

IN SETTIMANA SOLO SU PRENOTAZIONE PER GRUPPI MINIMO 10 PAX

CIABOT DEGLI ANIMALI

Con la presenza di un esperto fotografo sarà possibile immortalare piccoli ma meravigliosi animali all'interno dei loro habitat riprodotti, con obbiettivo di appassionare i giovani visitatori alla fotografia naturalistica.

Attività gratuita su Prenotazione, rivolta ai ragazzi dai 7 ai 12 anni

CENTRO VISITE DI CASCINA BRERO

APERTO DALLE 10 ALLE 20

CON TUTTI ISERVIZI DELLA CASCINA, COMPRESO IL PERCORSO A PIEDI NUDI "LA FORESTA IN UNTA DI PIEDI"

CASCINA VITTORIA

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASCINA

CASTELLO

800m di passeggiata da ingresso Ponte Verde di Venaria Reale

DAL MARTEDì AL VENERDì 10-17 (ULTIMO INGRESSO ORE 16.30)

SABATO E DOMENICA 10-18 (ULTIMO INGRESSO ORE 17.30)

SCOPRI ANCHE TUTTE LE ATRE INIZATIVE IN PROGRAMMA!

E I PUNTI RISTORO APERTI

RICORDIAMO ANCHE L'APPUNTAMENTO DEL LUNEDÌ

14 GIUGNO ORE 20.00 "DAI CHE È LUNEDÌ"

CON LE PASSEGGIATE/CORSA+PASTAPARTY/PIZZAPARTY



PARCO NATURALE DI STUPINIGI

DOMENICA 13 GIUGNO ORE 14.30

I PROFUMI DEL BOSCO

CON RITROVO: ALLA DIMONA DI ARTEMIDE