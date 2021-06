Il 24 giugno Assemblea Nazionale dei soci

Si è riunito oggi a Roma in modalità mista, in via telematica e in presenza, il Consiglio Direttivo della Federparchi che, alla unanimità, ha approvato il bilancio Consuntivo per il 2020. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ha anche approvato, sempre alla unanimità, la relazione del presidente Giampiero Sammuri che ha proposto un percorso politico programmatico relativo alla nuova fase che il sistema delle aree protette sta affrontando. I temi della relazione, in ogni caso, saranno oggetto di dibattito per la prossima Assemblea Nazionale dei soci che si terrà a Roma, il 24 giugno, in modalità mista.