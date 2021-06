Per quanto riguarda i tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi nei territori della provincia di Modena per la stagione 2021, da oggi sono disponibili anche i tesserini acquistabili online per i non residenti (tesserini giornalieri, settimanali e semestrali) direttamente sul sito dell'Ente Parchi Emilia Centrale, gestore unico dei permessi, collegandosi a questo link: http://www.parchiemiliacentrale.it/permesso-funghi.php, compilando il modulo e seguendo le istruzioni per il pagamento digitale su PagoPA.

Come l'anno scorso, l'acquisto dei tesserini semestrali online effettuato entro il 30 giugno dà diritto ad uno sconto sul prezzo intero: 90 euro anziché 120.

I tesserini cartacei sono invece disponibili da più di un mese nelle oltre 50 rivendite autorizzate.

Invariati, rispetto allo scorso anno, i prezzi dei tesserini che, come sempre, prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a Parco e nei Comuni montani (tesserini giornalieri e annuali), non solo riguardo al costo, ma anche ai periodi e ai quantitativi di raccolta.