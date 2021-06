Una passeggiata lungo il sentiero che da Oppiano Taro conduce alla storica Corte di Giarola, ci permetterà di leggere e interpretare vari aspetti del paesaggio che ci riportano indietro nel tempo, quando mulini, risaie e campi coltivati caratterizzavano gli ambienti rivieraschi. Possibilità di visita guidata al Museo del Pomodoro. Ritrovo alle 9 alla Chiesa di Oppiano, Collecchio (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando le guide di Esperta Srls al num 0521803017 oppure 3474018157.

Nelle faggete incantate di due grandi parchi, percorreremo le antiche vie dei carbonai per raggiungere due degli innumerevoli specchi d'acqua dolce che caratterizzano questa zona di montagna. Avvisteremo i cuccioli di drago ed alberi secolari in piane fiabesche contornate da ruscelli cristallini. Un tranquillo percorso di rientro ci permetterà di attraversare paesaggi differenti dove gli uomini del bosco, i carbonai, hanno lasciato le loro tracce. Il ritrovo è alle 10,30 in piazza in Loc. Rigoso, Monchio delle Corti (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Benedetta Pasquali al num. 3476952605 oppure via email bennaturetrek@gmail.com oppure tramite FB BenNature e www.bennaturetrek.com.

Un'escursione in e-bike lungo l'antica Via Longobarda. Il percorso si svolge quasi interamente su strade bianche e strade asfaltate poco frequentate tra stupendi vigneti, luoghi storici e religiosi, tra arte e natura. Il ritrovo è domenica 13 giugno alle 9,30 in Piazza Leoni a Torrechiara, Langhirano (PR). Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Andrea Pallacini al num. 3331805781 oppure via email andrea.p@thewalkingrobin.com.

Ospitata nel Salone parrochiale a fianco della stupenda Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, è stata allestita, in collaborazione con la Parrocchia, la Mostra che ricorda il periodo storico della dominazione Longobarda che sarà oggetto anche di una ulteriore valorizzazione attraverso l'allestimento di un itinerario che andremo a breve a realizzare e che porterà il visitatore dalla fascia pedecollinare fino al Passo del Cirone al confine con la Lunigiana. La mostra è visitabile gratuitamente nei weekend.

14 appuntamenti nelle Aree Protette di Parma e Piacenza dal 20 Giugno al 29 Agosto 2021 per il Festival "I Parchi della Musica" che giunge quest'anno alla sua VIIIª edizione. Concerti e pièce negli splendidi scenari dei Parchi e Riserve naturali dell'Emilia Occidentale, Castelli, Residenze Storiche, Chiese e Piazze, con programmi musicali e letterari che si legano profondamente ai luoghi che li ospitano. Nuove location si aggiungono alle tradizionali, per un calendario capace di appassionare il pubblico a tutti i livelli, senza tralasciare la qualità delle proposte, sempre di alto livello, con artisti di chiara fama, trovando sinergie in altre eccellenze del territorio. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione. Il primo appuntamento "W LA PAPPA COL POMODORO!!" è dedicato ai piccoli e si terrà alla Corte di Giarola a Collecchio nel Parco del Taro domenica 20 giugno.