Seminario del master "CNAAPP", promosso da AIDAP con il Dip.Pianificazione, design e tecnologia dell'architettura della "Sapienza". Un bilancio sui 30 anni di applicazione della Legge quadro sui parchi

"1991 - 2021 30 anni della legge quadro. Aree protette e Capitale naturale nella transizione ecologica: un ruolo strategico tra tradizione ed innovazione". Questo il titolo del seminario inaugurale della IV edizione del Master Universitario di II livello "Capitale naturale ed aree protette. PIanificazione, progettazione e gestione" , che ha da poco preso il via presso l'Università Sapienza di Roma. Intervengono Polimeni, Ricci, Capone, Caleo, Caravita di Toritto, Maturani, Realacci, Morassut, Carrada, Manfredi, Martino, Poce, Renzi, Gennai, Aramini, Cannata, Miccio, Nicoletti, Sammuri, Scarpellini, Spoto,Lombardi. Sarà l'occasione per fare un bilancio sui trent'anni di applicazione della legge 394/91, una legge che si tenta di riformare senza successo da almeno un decennio ma che ha raggiunto il suo principale obiettivo: tutelare almeno il 10 per cento del territorio nazionale.