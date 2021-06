Con Camminaparchi al Parco Boschi di Carrega

Una passeggiata al chiaro di luna per scoprire il mondo di canti, luci e rumori che caratterizza la notte dei boschi. In un Parco abitato da innumerevoli specie selvatiche entreremo in un mondo inaspettatamente animato di vita, grandi animali ma anche piccoli invertebrati che si svegliano proprio quando noi solitamente andiamo a dormire. Una facile escursione, l'emozionante immersione nel mondo dell'oscurità, tra strane creature senza occhi e voci sconosciute, attraverseremo boschi di querce e castagni per assaporare nel profondo la vita di un intero popolo che anima le notti. Sensazioni ataviche ma anche voglia di esplorare la parte buia del giorno per sfatare miti e leggende legati al popolo della notte, scongiurando il timore ancestrale dei veri spiriti del bosco: i rapaci notturni.

Dal Centro Levati imboccheremo il sentiero nascosto che porta a lambire prima il Lago della Grotta e poi il Lago della Svizzera. Attraverso ponticelli di legno e un po' di storia del Parco scopriremo quali animali vivono questi boschi e come riconoscere le innumerevoli tracce che lasciano al loro passaggio. Seduti sotto una grande quercia sulle rive del lago spegneremo le torce per vivere la vera notte dei boschi, e nel silenzio più assoluto richiameremo l'attenzione dei rapaci notturni. Assioli, civette, allocchi, gufi e barbagianni, chi ci accompagnerà nella nostra escursione notturna? Voci inquietanti di uccelli da sempre additati nelle leggende popolari come portatori di sciagure, ma si ha paura solo di ciò che non si conosce, e la notte dei boschi ci farà conoscere da vicino questi animali straordinari, per amarli e rispettarli proprio come tutta la natura che ci circonda.

Grado di difficoltà: facile - Dislivello 100 mt. - Lunghezza: 3 km - Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Ritrovo: Sabato 19 Giugno 2021 ore 21.00 presso il piccolo parcheggio sterrato a fianco del Centro Levati, via Olma 3/a Sala Baganza PR. Termine escursione ore 22.30.

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento a strati, scarponcini con suola scolpita, torcia frontale, borraccia, antizanzare

Organizzatore e Guida: BENEDETTA PASQUALI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: € 12,00 adulti - € 8,00 i bambini fino a 12 anni

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com - Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek. Sito web: www.bennaturetrek.com