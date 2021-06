W la pappa col pomodoro- Petite pièce per piccoli alla Corte di Giarola

14 appuntamenti nelle Aree Protette di Parma e Piacenza dal 20 Giugno al 29 Agosto 2021 per il Festival "I Parchi della Musica" che giunge quest'anno alla sua VIIIª edizione. Concerti e pièce negli splendidi scenari dei Parchi e Riserve naturali dell'Emilia Occidentale, Castelli, Residenze Storiche, Chiese e Piazze, con programmi musicali e letterari che si legano profondamente ai luoghi che li ospitano. Nuove location si aggiungono alle tradizionali, per un calendario capace di appassionare il pubblico a tutti i livelli, senza tralasciare la qualità delle proposte, sempre di alto livello, con artisti di chiara fama, trovando sinergie in altre eccellenze del territorio.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione.

Il primo appuntamento "W LA PAPPA COL POMODORO!!" è dedicato ai piccoli e si terrà alla Corte di Giarola a Collecchio nel Parco del Taro domenica 20 giugno.

PARCOLLATERALE racconta una storia che ha accompagnato l' infanzia di molti, "Il Giornalino di Gian Burrasca" di Vamba. Il racconto dell'attrice Alessandra Azimonti sarà accompagnato al pianoforte da Leonardo Boschi e al clarinetto da Francesco Bianchi.

